Шымкент. 4 февраля. КазТАГ – В Шымкенте продлили санитарные ограничительные меры, сообщает корреспондент агентства.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 00.00 8 февраля 2021 года до 00.00 22 февраля 2021 года.

Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кулалык, той, беташар и другое);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3. соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее двух метров;

2.4. разрешить прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более трех человек или членов одной семьи;

2.5. разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов н в местах общего пользования труппами не более трех человек;

2.6. при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента Аблиманапа Тулебаева в четверг.