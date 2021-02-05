Экс-заместитель Назарбаева по АНК стал ректором КазНУ имени аль-Фараби в Алматы

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Сменился ректор Казахского национального университета (КазНУ) имени аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Час назад решением республиканской комиссии избрано два ректора Национальных университетов:1) КазНУ – Туймебаев Ж.К. (Жансеит Кансеитович – КазТАГ); 2) ЕНУ (Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева – КазТАГ) – Сыдыков Е.Б. (Ерлан Батташевич, возглавляет ЕНУ с 2011 года – КазТАГ)», — сообщил в пятницу общественный деятель Мурат Абенов.

Ранее КазНУ возглавлял Галимкаир Мутанов. Отметим, что его смене предшествовал земельный скандал – выяснилось, что вуз отказался от своего участка стоимостью около $2-3 млн.

Туймебаев с февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК, председателем является первый президент РК Нурсултан Назарбаев), заведующего секретариатом АНК администрации президента Республики Казахстан, до этого с октября 2016 года по февраль 2019 года был акимом Туркестанской области, а до этого – с марта 2011 года по октябрь 2016 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турции, а также послом в Албании по совместительству.