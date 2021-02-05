Алматы. 5 января. КазТАГ – Мировые цены на продовольствие резко выросли в январе, сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) организации объединенных наций (ООН).

«В январе цены на продовольствие в мире продолжали расти восьмой месяц подряд, причем значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар», — говорится в сообщении.

Согласно индексу продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, в январе его среднее значение составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 года, достигнув максимального уровня с июля 2014 года.

«Индекс цен на зерновые ФАО по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 года. Это объясняется дальнейшим сокращением предложения на мировом уровне на фоне больших объемов закупок со стороны Китая и ожиданий меньшего, чем предполагалось ранее, объема производства и запасов в Соединенных Штатах Америки, а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине», — уточнили в организации.

Цены на пшеницу повысились на 6,8% под влиянием активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое. Росту цен на рис способствовал устойчивый спрос со стороны стран Азии и Африки.

«Индекс цен на растительные масла ФАО в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 года. Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудящихся-мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла», — добавили в ФАО.

Индекс цен на сахар ФАО по сравнению с декабрем вырос на 8,1% на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений в связи с сокращением предложения в результате ухудшения видов на урожай в Европейском союзе, Российской Федерации и Таиланде и более засушливой, чем обычно, погоды в Южной Америке. Росту международных цен на сахар также способствовало повышение цен на сырую нефть и укрепление бразильского реала.

«Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 1,6%, что объясняется активными закупками со стороны Китая в преддверии празднования Нового года на фоне сезонного сокращения экспортных поставок из Новой Зеландии», — сказано в сообщении.

Индекс цен на мясо ФАО на 1% превысил декабрьский показатель, чему способствовал активный мировой импортный спрос на мясо птицы, особенно из Бразилии, и в то же время ограничение производства и экспорта из ряда европейских стран в связи со вспышками птичьего гриппа.