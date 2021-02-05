Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ — Гололед, дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона и связанный с ним атмосферная фронтальная зона. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юге и юго-востоке РК погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Временами туман, гололед, поземок. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем 0, ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области дождь, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью снег с дождем, гололед. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Атырауской области днем без осадков, ночью снег с дождем, туман, гололед. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Жамбылской области без осадков, туман. Днем +7+10, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области снег с дождем, туман, гололед. Днем -3+2, ночью -4-9.

В Туркестанской области днем без осадков, туман. Днем +11+16, ночью -1+4.

В Кызылординской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью -4-9.

В Западно-Казахстанской области снег и дождь, гололед, туман. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Костанайской области снег с дождем. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Карагандинской области снег с дождем, туман, гололед, местами низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3 (на юге –5-10), ночью -2-7 (на юге -11-16).

В Алматинской области без осадков, туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20. Днем +6+11, ночью -4+1.

В Мангистауской области снег с дождем, туман, гололед. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Павлодарской области снег с дождем, туман, гололед. Днем -3+2, ночью -5-10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока и на отдельных реках запада республики ожидаются колебания уровней воды, ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.