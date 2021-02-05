Информация об участии представителей кабмина РК в похоронах Ибрагимова подтвердилась

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Информация об участии представителей правительства Казахстана в прошедших в Кыргызстане похоронах олигарха Алиджана Ибрагимова подтвердилась, так, на похоронах миллиардера министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов зачитал соболезнования от имени Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.

«Разрешите зачитать письмо от первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. «С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине Алиджана Рахмановича Ибрагимова. Примите мои искренние соболезнования. Пройдя большой трудовой путь, он достиг значимых высот в профессиональной карьере, был руководителем и организатором. Будучи видным представителем казахстанского бизнеса Алиджан Рахманович внес вклад в поступательное развитие банковской сферы и горно-металлургической отрасли страны. Я всегда с теплотой вспоминаю наше общение. Его отличали высокие человеческие качества и преданность избранному делу. Светлая память об Алиджане Рахмановиче Ибрагимове навсегда останется в наших сердцах», — зачитал Атамкулов письмо первого президента Казахстана.

Затем он зачитал соболезнования действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Родные и близкие Алиджана Рахмановича Ибрагимова, примите мои соболезнования в связи с постигшем вас горем – кончиной видного предпринимателя, члена совета директоров Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова. Алиджан Рахманович внес большой вклад в развитие экономического потенциала страны, занимал активную гражданскую позицию, снискал заслуженное уважение. Светлая память об Алиджане Рахмановиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей»,- зачитал Атамкулов.

Аудиозапись траурных речей на похоронах Ибрагимова разместило издание Kaktus Media на своей странице в Youtube.

Напомним, казахстанский олигарх Алиджан Ибрагимов, один из главных акционеров группы компаний Eurasian Resources Group (ERG) и совладелец Eurasian National Resources Corporation (ENRC) умер в Бельгии 3 февраля. Миллиардера, занимавшего при жизни пятую строчку рейтинга богатейших людей Казахстана, похоронят в Кыргызстане, уроженцем которого он является. В тот же день КазТАГ со ссылкой на собственные источники сообщил, что группа высокопоставленных чиновников Казахстана полетит на похороны Ибрагимова в Кыргызстан специальным чартерным рейсом.