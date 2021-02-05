Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Казахстан и США готовятся к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел онлайн-встречу с послом США в Казахстане Уильямом Мозером», — говорится в сообщении в пятницу.

Министр выразил благодарность американской стороне за содействие в возвращении казахстанских граждан из Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан» и их дальнейшей реабилитации.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США, а также договорились о совместных мероприятиях по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами», — добавили в МИД.