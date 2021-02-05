Адвокаты: С новым законом на РКА со штатом в 10 человек вместо Т41 млн будет уходить Т188

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Казахстанские адвокаты выступают против увеличения финансовой нагрузки, передает корреспондент агентства.

«Касательно предложения собирать по 1 МРП с каждого адвоката для содержания Республиканской коллегии адвокатов (РКА), а также обязать всех адвокатов пользоваться электронной системой на платной основе со сбором абонентской платы Т3,6 тыс. в месяц с каждого адвоката, юриста, пользующегося этой системой, я произвел некоторые подсчеты, и цифры у меня получились следующие. На данный момент с адвокатов на содержание РКА уходит Т41 млн в год. После того как предлагаемый закон будет введен, сумма взносов вырастает на 453%. То есть, в год с адвокатов будет собираться Т188 млн только на содержание РКА. Алматинская городская коллегия адвокатов свою долю финансирования увеличит в 11 раз. Таким образом, на 1100% будут больше платить алматинские адвокаты на содержание», — сказал адвокат Сергей Ватаев на брифинге в пятницу.

При этом он отмечает, что в РКА работают менее 10 человек.

«На данный момент его бюджет составляет Т41 млн, который расходуется в основном на заработную плату, аренду офиса и так далее. Это означает, что государство в лице парламента занимается вопросами сколько минимального взноса будет платить каждый адвокат своей профессиональной организации. Важнейшие вопросы должны регулироваться законами, а в нашем случае эти вопросы должны регулироваться самим сообществом», — считает адвокат.

По его словам, 22 декабря обсуждались новые поправки. Был опубликован документ, в котором утвердили порядок распределения суммы чистой прибыли в размере Т5,282 млрд. То есть, АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) получило, по его словам, такую прибыль.

«Но денег не бывает много. И вот поправки в закон предполагают, что с каждого адвоката будет собираться по 1 МРП на содержание и поддержание, администрирование системы в пользу РКА и создаваемой республиканской коллегии юристов и юридических консультантов. В итоге общая нагрузка на адвокатов из-за платежей в АО «НИТ» составят Т233 млн. Плата за администрирование, которая заключается в том, чтобы собирать взносы с адвокатов и передавать их в АО «НИТ» РКА будет Т188 млн в год. Это в дополнение к тем взносам, которыми государство планирует обложить адвокатов на содержание собственной коллегии. Общая нагрузка составляет Т610 млн в год. То есть, можно представить какие цифры пытаются вынуть из наших карманов. И действительно, я бы никогда не заглянул в карман Национального информационного холдинга и АО «НИТ», если бы они не пытались залезть в наши карманы», — добавляет Ватаев.

Отметим, проект закона РК «О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», предложенный мажилисом, на данный момент находится на рассмотрении в сенате.