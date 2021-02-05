Токаев обсудил Митталом улучшение экологической ситуации

Нур-Султан. 5 февраля КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом улучшение экологической ситуации, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства провел встречу с председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттал. Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности компании «АрселорМиталл Темиртау» за 2020 год и планах на 2021 год. В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации производства, улучшения экологической ситуации, расширения линейки выпускаемой продукции», — говорится в сообщении в пятницу.

Глава государства отметил необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей.

«Важной задачей должно стать освоение выпуска новых товаров для судостроения, автомобильной промышленности и электротехнического производства. Особое внимание участники беседы уделили планам компании по снижению выбросов в атмосферу, в том числе путем модернизации экологического оборудования на аглопроизводстве, конвертерах, коксохимическом производстве и ТЭЦ-2», — сказано в сообщении.

Токаев поручил минимизировать случаи производственного травматизма, исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании.