Организованные в КТЖ преступные схемы выявили сразу в нескольких регионах Казахстана

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Организованные в АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) преступные схемы выявили сразу в нескольких регионах Казахстана, сообщает антикоррупционная служба.

«Повсеместно коррупция проявляется также в деятельности АО «НК «КТЖ», где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток с предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Такие факты пресечены в Алматинской (со стороны начальника железнодорожной станции «Алтынколь» и начальника грузового отдела станции), ВКО, Костанайской (директор областного филиала КТЖ, его заместителя и других лиц), Акмолинской (начальника станции Кокшетау), Кызылординской (начальника станции отделения грузовых перевозок Шолтабаева и других) Павлодарской областях и в Шымкенте.

«Организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться, при этом, суммы взяток варьировались от Т100 тыс. до Т5 млн, а общая сумма достигала десятков миллионов тенге», — уточнили в «антикоре».