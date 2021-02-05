В Казахстане более 90% госуслуг оказываются в электронном формате – Токаев

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане более 90% государственных услуг оказываются в электронном формате, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«В Казахстане более 90% государственных услуг уже оказываются в электронном формате. В период кризиса около 6,5 млн людей получили поддержку государства посредством цифровых систем. Школы и вузы перешли на дистанционный формат онлайн-обучения. Свыше 15 млн человек в Казахстане являются пользователями беспроводного интернета», — сказал Токаев в пятницу в ходе онлайн-обращения к участникам форума Digital Алматы 2021.

По его словам, будущее за инновациями и технологиями, «конкуренция на этом направлении очень высокая».

«По расчетам аналитиков в 2021 году рынок технических, технологических и программных решений, направленных только на развитие искусственного интеллекта (ИИ), беспроводных сетей, компактных вычислительных систем вырастет на 35% и составит примерно $12 млрд. Уже к 2025 году технологии 5G позволят предприятием проводить облачную обработку до 70% своих данных», — добавил Токаев.