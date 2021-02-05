Спутник V, KazCovid-in или Pfizer: есть ли у казахстанцев выбор? 05.02.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 199 0 Биолог Ботагоз Каукенова о коллективном иммунитете, добровольности вакцинации и политизации вакцины Похожие материалы: До 6 млн человек вакцинируют при подписании договора на поставку «Спутник-V» сегодня – Цой Минздрав РК заявил о 100% эффективности вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев КВИ Эффективность вакцины «Спутник V» в ходе финальной фазы исследований составила 91,6% В Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации «Спутник V» «Имитация модернизации. Чего ждать от новых политических реформ?». «Мамин остался, поскольку устраивает все политические силы страны». «Вакцинация российским «Спутник V» начнется 1 февраля в Казахстане». «Бии Туркестанской области как проявление народной демократии?»