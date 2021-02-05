Резкое изменение погоды ожидается в течение трех дней на большей части Казахстана

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Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Резкое изменение погоды ожидается в течение трех дней на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана. Ухудшение погоды с осадками (дождь, снег), в северной половине — с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике. К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике.

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