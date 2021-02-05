МИИР РК в 2020 году проиграло в суде 26 гражданских дел

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. МИИР РК в 2020 году проиграло в суде, полностью или частично, 26 гражданских дел, заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«МИИР РК в 2020 году проиграло в суде, полностью или частично, 26 гражданских дел», — говорится на официальном сайте МИИР РК в пятницу.

Согласно информации, центральный аппарат МИИР за 2020 год участвовал при рассмотрении 51 гражданского дела.

При этом, в 18 из них в качестве истца, где удовлетворено исков – пять, частично удовлетворено – шесть, отказано в полном объеме – три, оставлено без рассмотрения – два. Еще в 33 делах МИИР было ответчиком и из них удовлетворено три иска, частично удовлетворен – один, не удовлетворено в пользу МИИР – 16 и оставлено без рассмотрения – девять исков.

На сегодня в судах рассматриваются два дела, где МИИР выступает истцом и в четырех делах – ответчиком.

В доход республиканского бюджета в 2020 году взыскано Т42,6 млн, указывается в отчете.