«Впервые за год в очном формате: в Алматы пройдет заседание Межправсовета ЕАЭС». «Абдрахимов и кризис казахстанского туризма: клин клином вышибает?». «Несун, Берун и Лизун – «герои» нашего времени». «Госслужба: Проверка на «педикулез»

Сетевой Казахстан 5 февраля 2021г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Впервые за год в очном формате: в Алматы пройдет заседание Межправсовета ЕАЭС» — 5 февраля в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), государств-наблюдателей при ЕАЭС – Молдовы, Узбекистана и Кубы. Также пройдет форум «Almaty Digital Forum 2021». Гости начали прибывать в южную столицу Казахстана уже с четверга, 4 февраля. В Алматы приехали премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН, России – Михаил МИШУСТИН, Армении – Никол ПАШИНЯН, Беларуси — Роман ГОЛОВЧЕНКО, который занял свое кресло ровно восемь месяцев назад, и первый вице-премьер Кыргызстана – Артем НОВИКОВ. Глава правительства Республики Узбекистан Абдулла АРИПОВ впервые прибыл на заседание ЕМПС. И. о. премьер-министра Молдовы Аурелиу ЧОКОЙ примет участие в режиме видеоконференции. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет с соблюдением строгих санитарных норм – все участники мероприятия, которые пересекут границу, должны иметь справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19.

DATNEWS . INFO . «Айман Турсынкан: Правительство указало нам – НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТ!» — Прошедшее 26 января 2021 года расширенное заседание правительства РК, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития страны и провозглашались новые задачи, оставили неоднозначные чувства, что заставило нас обратиться за комментариями к известному финансовому аналитику Айман ТУРСЫНКАН — Само слово «инфляция» означает рост цен на потребительские товары. При этом нужно понимать, что инфляция – это укрупненный показатель, объединяющий такие категории, как рост цен на продовольствие и удорожание тарифов. Когда всё это суммируется, рисуется волшебная цифра 7%. В чём ошибочность данного подхода?

IA — CENTR . RU . «Абдрахимов и кризис казахстанского туризма: клин клином вышибает?» — Самым неожиданным поворотом в процессе формирования нового состава казахстанского правительства стало назначение на пост вице-министра культуры и спорта экс-акима Шымкента Габидуллы АБДРАХИМОВА. Новый куратор туристической отрасли потерял кресло градоначальника летом 2019 года из-за вполне себе туристического скандала, передав видеопривет соотечественникам из Лондона в соцсетях. Как на казахстанский туризм может повлиять назначение Абдрахимова? И в каком состоянии пребывает туристическая отрасль страны – в материале Егора Васильева.

CARAVAN . KZ . «Госслужба: Проверка на “педикулез”» — Внедрение института проверки госслужащих на добропорядочность задерживается – эта инициатива Антикоррупционной службы пока находится на стадии обсуждения. О том, зачем провоцировать чиновников на получение взятки и почему за это их нужно увольнять, а не отправлять на нары, рассказал председатель общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь РОГОВ — Проверка на добропорядочность – идея правильная. Она касается, прежде всего, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, осуществляющих контрольно-надзорные функции. Их предполагается намеренно провоцировать на получение взятки, и если человек согласится, то за этим последует его увольнение, причем с волчьим билетом.

«Несун, Берун и Лизун – “герои” нашего времени» — После коллегии Агентства по противодействию коррупции по итогам 2020 года впору издавать сборник цитат его председателя Алика ШПЕКБАЕВА. Что стоит одна только фраза: “Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненного”. Он говорил эти слова еще 3 года назад и вот повторил вновь. И добавил – Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе. Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения.

LITER . KZ . «Руководству ЕНПФ грозят уголовные дела за растрату» — Адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ подал в суд на ЕНПФ. Он считает принятый аудит некачественным, а свои аргументы — бесспорными. В случае удовлетворения иска руководству ЕНПФ грозят уголовные дела за растрату вверенного имущества, заявляет адвокат.

365 INFO . KZ . «Лихорадка снятия пенсионных накоплений: побочные эффекты и последствия» — Схема вывода денег из ЕНПФ вызвала бешеный ажиотаж. Люди ломятся за ними словно в последний бой. На 30 января включительно одобрили и приняли в обработку 38 507 заявок на общую сумму 212,6 млрд тенге. Однако председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим ХУСАИНОВ рекомендует не спешить.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Как «ручное управление» экономикой разгоняет инфляцию» — Сегодня в Казахстане действует экономическая система под названием «государственный капитализм». Она создает фундаментальные проблемы по развитию рыночных отношений, конкуренции, частного предпринимательства, а также является основным драйвером инфляции в Казахстане. Фундаментом государственного капитализма в Казахстане является распределение нефтяной ренты из Нацфонда.

««Бюро Жовтиса» не будет закрыто?» — Сообщение о решении Комитета государственных доходов (КГД) отменить решения о штрафе и приостановлении деятельности Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧСЗ) и других НПО появилось в конце рабочего дня в четверг, 4 февраля.

«Директор КазНАТОБ: Многие механизмы сцены не работают, музыкантам стало тесно» — Руководитель театра оперы и балета имени Абая рассказала, какие зарплаты у артистов и откуда берутся деньги на постановки. В интервью директор теперь уже не ГАТОБ, а КазНАТОБ (Казахского национального академического театра оперы и балета) Ая КАЛИЕВА назвала говорящие цифры и поделилась стратегией продвижения театра на международной арене.

AZATTYQ . ORG . «Бокаев: «Никто не может победить народ»» — 4 февраля Макс БОКАЕВ покинул колонию в Атырау. Приговоренного к пяти годам лишения свободы после земельного митинга 2016 года активиста встречали десятки людей. Свое первое после освобождения интервью он дал Азаттыку.

«Закредитованность и безработица. Как пандемия повлияла на криминогенную обстановку в Казахстане?» — На фоне общего снижения преступности в год пандемии в Казахстане стало больше домашнего насилия и особо тяжких преступлений. Рост специалисты связывают с социально-экономическим положением населения. Отсутствие стабильности вызывает у людей страх. Больше страха — сильнее агрессия.

NOVGAZ.COM . «Ромм брат Ромма» — Воспоминания писателя и врача Макса Зисевича КОЙФМАНА о Михаиле Давидовиче РОММЕ. Судьба наделила Михаила Давидовича Ромма многими талантами. Капитан сборных футбольных команд Москвы и России, первый в истории российский футбольный легионер (играл в Италии), первый в СССР футбольный радиокомментатор, специальный корреспондент газеты «Известия» в арктических экспедициях, участник первого восхождения на пик Сталина, тренер сборной команды Москвы по футболу в 1928 году, теоретик футбола, юрист, журналист, писатель. После сталинских лагерей долгие годы жил в Казахстане — в Кзыл-Орде и Чимкенте.

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