Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА

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Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА, сообщает Национальный олимпийский комитет.

«В обновленном рейтинге сборных УЕФА сразу первые три команды сделали шаг вперед и заняли первую тройку – Испания, Россия и Казахстан. А вот сборная Португалии с первого места скатилась на четвертое», — говорится в сообщении в пятницу.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу: 1. Испания – 2229,843; 2. Россия – 2115,118; 3. Казахстан – 2097,180; 4. Португалия – 2080,605; 5. Азербайджан – 2018,718; 13. Венгрия – 1747,191; 16. Беларусь – 1690,272; 41. Израиль – 1019,919.

 

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