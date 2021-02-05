Участие компаний МСБ Казахстана сокращается в приграничном производстве и торговле ТС

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Участие компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) Казахстана сокращается в приграничном производстве и торговле Таможенного союза (ТС), заявило министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Работу шести из 415 казахстанских компаний, которые производят, хранят и реализуют корма на территории государств – членов Таможенного союза прекращена, одна – временно ограничена», — сообщает МСХ РК в перечне таких компаний на официальном сайте.

Согласно информации, закрывшиеся предприятия — компании, основанные в 2008-2011 годах, расположенные в приграничных районах.