Дети – политическое пушечное мясо 05.02.2021 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 202 0 Публицист Адил Мукашев о бездействии МОН, МВД и Генпрокуратуры Похожие материалы: Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов МСХ РК на фоне роста цен на мясо: «Сложился долгожданный баланс спроса и предложения» Как «неслучайные люди» стали депутатами Алматы от партии Nur Otan – «Отцы и дети», часть 2 «Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам». «Попытка заменить кириллицу латиницей, однозначно вредная с позиций собственно казахского языка». «Казахстанскую экономику возродят нефть и мясо». «Работают казахи, но владеют всем другие» «Полиция «крышует» контрафактный алкоголь»