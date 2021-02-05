Передача пенсионных накоплений в частное управление: как это будет?

Общество 202 0
Подробные разъяснения дает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Регулятор пошел на беспрецедентную меру и заменил гарантию государства сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности.

Возможно, этот «пунктик» по достоинству оценят вкладчики ЕНПФ, имеющие «излишние накопления», и в итоге не бросят свои сбережения в топку рынка недвижимости, а переквалифицируются в грамотных инвесторов.

– Каков механизм перевода пенсионных накоплений под управление в частные компании? Кто выбирает компанию?

Правом на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление частных управляющих компаний могут воспользоваться вкладчики:

1) не достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления, превышающие «порог минимальной достаточности»;

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2) заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.

Вкладчик сможет ознакомиться с перечнем управляющих инвестиционным портфелем и предлагаемыми ими инвестиционными декларациями на интернет-ресурсе ЕНПФ, после чего выбрать управляющую компанию, наиболее соответствующую его инвестиционным предпочтениям. При этом не возбраняется выбор двух компаний и более.

Чтобы перевести пенсионные накопления в частную УК, вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ (лично или через сайт) с заявлением.

ЕНПФ, осуществив проверку наличия на индивидуальном пенсионном счете вкладчика пенсионных накоплений, превышающих порог достаточности, либо заключенного договора пенсионного аннуитета, осуществляет перевод в управление частной компании соответствующей части (остатка) пенсионных накоплений в течение 30 дней.

Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального банка.

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– Могут ли вкладчики изымать пенсионные накопления, переданные в частные управляющие компании?

Однозначно, нет. Важно, что ЕНПФ продолжит учитывать пенсионные накопления, переданные в частное управление, в своей информационной системе в разрезе индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков. То есть, будет введен централизованный учет всех пенсионных активов.

За вкладчиками ЕНПФ сохраняется право перевода своих накоплений в другую УК не чаще, чем 1 раз в год либо возврата под управление Национального банка – не ранее, чем через 2 года после передачи пенсионных накоплений в УК.

Ограничения по срокам обусловлены необходимостью планирования инвестиционного горизонта для управляющих, а также защитой интересов самих вкладчиков при краткосрочных колебаниях доходности.

Таким образом, пенсионные накопления сохраняются в системе пенсионного обеспечения и при достижении пенсионного возраста используются на осуществление пенсионных выплат по графику, заключение договора пенсионного аннуитета, иные цели, предусмотренные законодательством, в том числе использование на улучшение жилищных условий и (или) лечение.

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При этом регулятор отмечает, что использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений.

– Гарантируется ли сохранность пенсионных накоплений, переданных в частные управляющие компании, с учетом уровня инфляций?

Вкладчикам предоставляется возможность участия в управлении своими пенсионными активами, сформировать свой собственный пенсионный план, выбрать альтернативную политику инвестирования своих сбережений и получить доходность, соответствующую уровню их риск-аппетита.

Однако вкладчик, выбирая управляющего инвестиционным портфелем и инвестиционную стратегию для передачи в доверительное управление своих пенсионных накоплений, принимает на себя инвестиционные риски. В связи с чем гарантия государства сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции при передаче накоплений в частное управление заменена гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, принятых в доверительное управление.

В случае возникновения по итогам оцениваемого периода отрицательной разницы между номинальной доходностью, полученной управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющий должен будет возместить данную разницу вкладчику за счет собственного капитала.

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Минимальный уровень доходности будет рассчитываться из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление частных управляющих компаний, ежемесячно и публиковаться на сайте Национального банка РК.

– Из какого источника вкладчик будет получать пенсионные выплаты, назначенные по достижении пенсионного возраста?

Пенсионные накопления могут быть переданы вкладчиком в частные управляющие компании и находиться у них в управлении до достижения вкладчиком пенсионного возраста.

За 10 дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении частного управляющего, подлежат возврату в ЕНПФ для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством.

– Будет ли передача средств управляющим фондам облагаться подоходным налогом?

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Единовременная пенсионная выплата может изыматься вкладчиком (получателем) из ЕНПФ только на цели улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Перевод вкладчиком части своих пенсионных накоплений в частное управление УК не относится к изъятию единовременной пенсионной выплаты, поскольку пенсионные накопления, подлежащие передаче в частное управление, остаются в системе ЕНПФ.

Таким образом, переданные в частное управление пенсионные активы, не будут облагаться подоходным налогом в момент передачи в частное управление.

– В какие бумаги будут вкладывать частные УК пенсионные накопления вкладчиков? Предусмотрены ли какие-либо ограничения в их инвестиционной политике?

Регулятором определен перечень финансовых инструментов, в которые частными УК могут быть инвестированы пенсионные активы, принятые в управление, с учетом их кредитного качества.

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Данный перечень включает ГЦБ РК и иностранных государств, долевые и долговые негосударственные ценные бумаги, выпущенные как казахстанскими, так и иностранными организациями, а также вклады в банках второго уровня РК и в банках-нерезидентах.

В целях диверсификации портфеля установлены лимиты инвестирования пенсионных активов: в один выпуск финансовых инструментов, в финансовые инструменты, выпущенные одной организацией и ее аффилированными лицами, а также в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.

При этом стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться самой УК в рамках утверждаемой инвестиционной декларации.

– Имеет ли право вкладчик при переводе средств в частную УК регулировать параметры портфеля, который будет формироваться за счет его средств (доля валютных инструментов, соотношение долевых и долговых инструментов, географическую и отраслевую диверсификацию и прочее)?

Управление пенсионными активами УК осуществляется на принципах коллективного инвестирования, что означает, что вкладчик соглашается с инвестиционной стратегией, определенной УК.

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Инвестиционная декларация УК определяет структуру инвестиционного портфеля, лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов и другие нормы диверсификации пенсионных активов в рамках ограничений, установленных законодательством.

– Какие требования предъявляются к управляющим компаниям для передачи им в управление пенсионных накоплений?

Управляющие пенсионными активами будут отбираться из уже действующих компаний, обладающих лицензией на управление инвестиционным портфелем, и опытом работы на рынке, которые показали себя в качестве эффективных управляющих. Получение дополнительных лицензий данным компаниям не требуется.

Управление компании должны соответствовать дополнительным количественным и качественным параметрам, устанавливаемым Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка для управления пенсионными активами.

У управляющей компании должен быть достаточный размер собственного капитала для покрытия убытков, связанных с инвестированием пенсионных активов. Размер его собственного капитала зависит от объема пенсионных активов, находящихся у него в управлении.

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Среди прочих ключевых параметров можно выделить наличие опыта управления активами клиентов и положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам последних нескольких лет, а также наличие в структуре собственников крупного акционера, способного при необходимости докапитализировать компанию. Кроме того, для допуска к управлению пенсионными активами в деятельности УК должны отсутствовать факты нарушения пруденциальных нормативов, неисполненные меры надзорного реагирования либо санкции, примененные со стороны регулятора, а также факты недобросовестного поведения на рынке ценных бумаг.

Список компаний, отвечающих количественным и качественным параметрам, будет размещаться на официальном интернет-ресурсе Агентства и обновляться на ежемесячной основе.

В случае нарушения компаний качественных и/или количественных параметров, к примеру, снижение размера собственного капитала, компаниям будет предоставлено время на устранение недостатков, и в случае необходимости применяться существующие меры надзорного реагирования или санкции.

– Какую комиссию планируется установить для управляющих компаний, которые захотят управлять частью пенсионных активов? Или она будет зависеть от каких-то факторов?

Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем за управление пенсионными активами установлена статьей 53 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и составляет величину, не превышающую 7,5% от полученного инвестиционного дохода.

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Фактическая величина комиссионного вознаграждения определяется договором на управление пенсионными активами, заключенным между управляющим инвестиционным портфелем и ЕНПФ.

– Кто будет защищать интересы вкладчиков в случае возникновения диспутных ситуаций между вкладчиком и частной управляющей компанией?

Управление пенсионными активами будет осуществляться управляющими компаниями на основании договора, заключаемого между управляющей и ЕНПФ, как организацией, представляющей интересы вкладчиков. Типовая форма договора определяется нормативным правовым актом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Учитывая, что в соответствии с договором ЕНПФ представляет интересы вкладчиков, защита их интересов также будет осуществляться ЕНПФ.

В свою очередь, Национальный банк и Агентство будут осуществлять защиту интересов вкладчиков в рамках своей компетенции.

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– Где и каким образом будут храниться и учитываться пенсионные накопления вкладчиков, переданные в доверительное управление частным управляющим компаниям? Что будет с активами вкладчиков, если управляющая компания будет лишена лицензии либо ликвидирована?

Учет и хранение пенсионных активов, переданных в доверительное управление, будет осуществляться на счете ЕНПФ, открытом в неаффилированном с управляющей компанией банке-кастодиане.

Одной из ключевых задач банка-кастодиана является осуществление контроля за целевым использованием пенсионных активов и соответствием приобретаемых финансовых инструментов за счет пенсионных активов требованиям законодательства и инвестиционной декларации управляющей компании.

Управляющая компания должна будет проводить трехстороннюю сверку данных своей системы внутреннего учета пенсионных активов на соответствие данным банка-кастодиана и ЕНПФ, с периодичностью, установленной трехсторонним кастодиальным договором (ежедневно, еженедельно и ежемесячно). Это позволит обеспечить прозрачность и достоверность учета пенсионных активов в каждой из сторон кастодиального договора и, соответственно, обеспечит сохранность пенсионных активов вкладчиков.

В случае приостановления либо лишения лицензии управляющей компании, пенсионные активы, хранящиеся в банке-кастодиане, будут возвращены на кастодиальный счет ЕНПФ в Национальном банке.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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