Токаев: Более $1 млрд инвестиций планируется привлечь за пять лет в нацкластер ИИ в РК

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более $1 млрд инвестиций планирует привлечь Казахстан за пять лет в национальный кластер искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Совместно со Всемирным банком создается национальный кластер ИИ для эффективной обработки растущих объемов информации, создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около Т500 млрд или более $1 млрд инвестиций», — сказал Токаев в пятницу в рамках онлайн-обращения к участникам форума Digital Алматы 2021.

По его словам, цифровизация в стране затронет эмоциональную сферу распределения лекарственных средств. Будет обеспечено юридическое признание всех базовых документов в электронном формате, усовершенствована защита персональных данных. Госсервисы будут развиваться не только в сторону увеличение охвата и доступности услуг, но и единовременного решения конкретных проблем граждан в разных жизненных ситуациях.

«В таких условиях нам необходима гармонизация подходов и общая координация деятельности в этой сфере. Казахстан поставил развитие ИИ и анализа больших данных в качестве одного из приоритетов. Основной упор сделан на создание умной экосистемы принятия решений, Data Driven Government, в возможности которой входит анализ большого массива отраслевых данных, что позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения рисков, обеспечить максимальный эффект от проводимых реформ при минимальных последствиях», — сказал президент.

Он пригласил партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и региону к всестороннему сотрудничеству.

«Эффективность интеграционных инициатив в значительной степени зависит от совместимости национальных информсистем и возможностей бесшовного перетока цифровой информации между членами ЕАЭС и их соседями», — отметил Токаев.

Также, он отметил, что в 2021 году в налоговой сфере начинается применение технологий блокчейна.