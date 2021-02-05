Задержание одного из руководителей Мангистауского облздрава подтвердилось официально

Актау. 5 февраля. КазТАГ – Задержание одного из руководителей управления здравоохранения Мангистауской области подтвердилось официально, передает корреспондент агентства.

«В Мангистауской области на прошлой неделе задержан один из руководителей управления здравоохранения, который отдал предпочтение при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению и распространению инфекции COVID-19 на территории области», — сообщили в антикоррупционной службе в пятницу.

При этом, кто именно задержан, в «антикоре» не уточняют, однако днем ранее блогер Ербол Едилов сообщил о задержании главы Мангистауского облздрава Жамал Жаманбаевой, которая, по его информации, в августе 2020 года с использованием своего служебного положения составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы «Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии». По словам Едилова, Жаманбаева подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов, а ущерб государству оценивается в Т63 млн.

Жаманбаева была назначена на пост главы облздрава в мае 2020 года.