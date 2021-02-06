Тараз. 6 февраля. КазТАГ – 10 платформ грузового поезда опрокинулись в Жамбылской области, передает КазТАГ.

«В Кордайском районе Жамбылской области на станции Отар опрокинулись 10 платформ грузового поезда. Из-за повреждения рельс случилась задержка четырех пассажирских поездов. Происшествие произошло в 15-30, опрокинулись 10 порожных платформ грузового поезда № 2534 сообщением Шу-Алматы. Состав состоит из 54 порожных, из них пять опрокинулись набок и ушли в кювет, две опрокинулись на нечетный путь, еще три платформы сошли с рельс. В результате произошла задержка четырех пассажирских поездов», — рассказали ДЧС региона в субботу.

Отмечается, что застрявшие поезда сообщением Алматы-Нур-Султан ожидали отправки 4 часа 45 минут (167 пассажиров, из них трое детей, 18 вагонов). Поезд Алматы-Петропавловск — 2 часа 37 минут (445 пассажиров, из них 43 детей, 16 вагонов). Алматы-Атырау ожидал чуть более часа (227 пассажиров, из них один ребенок, 17 вагонов). А поезд сообщением Алматы-Костанай всего 30 минут (200 пассажиров, из них один ребенок, 19 вагонов).

На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. Производятся они силами АО «НК «КТЖ», всего устраняют поломку рельс 50 работников, шест единиц техники и два восстановительных поезда станции Шу и станции Алматы.

В департаменте по ЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. Около 20.00 был открыт телефон горячей линии, на станции на всякий случай дежурят кареты скорой помощи. К слову, около 22.00 движение по нечетному пути восстановлено и пассажирские поезда продолжили свой путь.