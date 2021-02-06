Ограничение движения введено для автотранспорта на трассах Карагандинской области

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Караганда. 6 февраля. КазТАГ – Ограничение движения введено для всех видов автотранспорта на трассах Карагандинской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«06.02.2021 г. в 20.00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, дождь со снегом, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кызылорда-Павлодар км. 216-424, участок граница Кызылординской области-Жезказган», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что также ограничено движение автотранспорта на трассе Жезказган-Петропавловск км. 252-377, участок граница Карагандинской области-граница Акмолинской области.

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