Ограничение движения введено для автотранспорта на трассах Карагандинской области

Караганда. 6 февраля. КазТАГ – Ограничение движения введено для всех видов автотранспорта на трассах Карагандинской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«06.02.2021 г. в 20.00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, дождь со снегом, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кызылорда-Павлодар км. 216-424, участок граница Кызылординской области-Жезказган», — говорится в сообщении в субботу.

Также сообщается, что также ограничено движение автотранспорта на трассе Жезказган-Петропавловск км. 252-377, участок граница Карагандинской области-граница Акмолинской области.