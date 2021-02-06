Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Акмолинский боксер стал чемпионом Казахстана, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта региона Махаббат Большина.

«В Актобе завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения. Акмолинскую область представили 13 спортсменов из городов Щучинска, Степногорска, Атбасара и Кокшетау. В весовой категории 70 кг чемпионом стал Виктор Литвинов. А Батырхан Сейтенов в весе 75 кг завоевал серебряную медаль», — рассказала Большина в субботу.

Как уточняется, лучшим судьей прошедшего чемпионата Казахстана был признан представитель Акмолинской области судья международной категории AIBA (три звезды) Ерлан Газизов.