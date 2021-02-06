Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – По подозрению в получении взятки в $30 тыс. задержан судья экономического суда в Караганде, передает КазТАГ.

«В Караганде по подозрению в получении взятки в $30 тыс. задержан судья экономического суда», — рассказали в пресс-службе областного суда.

Как уточняется, брать судью приехали борцы с коррупцией из центрального аппарата в столице. С ними были и сотрудники внутренней безопасности Верховного суда.

«Задержан судья СМЭС Карагандинской области с поличным при получении взятки», — отметили в пресс-службе.

По некоторым сообщениям задержан Ержан Габдуллин. Предполагается, что деньги предназначались за оказание содействия в решении судебного дела в пользу ТОО «Оливия Кантер».