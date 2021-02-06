Китай одобрил для применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech

Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для повсеместного применения инактивированную вакцину от коронавируса нового типа китайской компании Sinovac Biotech, сообщает ТАСС.

«Власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок на рынок соответствующего препарата. Прежде эта вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска — врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте регулятора.

Как уточняется, в прошлом году Sinovac Biotech, базирующаяся в Пекине, объявила о привлечении инвестиций в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже превысило 31,23 млн.