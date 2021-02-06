Проект строительства туробъекта в урочище Бозжыра выполнен небрежно — эксперты

Актау. 6 февраля. КазТАГ — В своем отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта, сообщает корреспондент агентства.

Ниже опубликован отзыв, взятый сайте ассоциации.

«Шесть нормативных документов, на которые ссылаются в проекте, либо давно устарели, либо изменились; В ОВОС отсутствуют альтернативные варианты проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности, несмотря на то, что по инструкции такой вариант рассматривать должны; Гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций: дорог, электролиний, трубопровода. Воздействие всех этих элементов должно оцениваться в комплексе, как совместное. Эксперты полагают, что именно коммуникации могут нанести максимальный ущерб биоразнообразию урочища; Описания животного мира изобилуют ошибками:

По мнению авторов документа, орлан-белохвост занесен в Красную книгу государства, которого уже не существует — «Орлан-белохвост. Очень редкий вид. Характерной особенностью является то, что он занесен одновременно в Красные книги МСОП, СССР и Казахской ССР»; Об Устюртском заповеднике: «Восстанавливается в заповеднике поголовье куланов, гепардов, медоедов, когда-то населявших эти места» — последние куланы на территории нынешнего заповедника исчезли в начале XX века. По гепарду нет данных уже 50 лет; Указаны такие несуществующие виды, как каракалпакский барханный кот, черный турнеп».

Выводы:

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» выполнен небрежно, некачественно, со ссылками на устаревшие документы, использованием чужих текстов без ссылок, фактическими неточностями, а также с плохой отработкой текста с множеством орфографических ошибок и пр. Не рассмотрен ни один альтернативный вариант, включая «нулевой», что является грубым нарушением «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду» и Экологического кодекса РК; неизвестно, были ли проведены необходимые ПредОВОС и ОВОС. Гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций — дорог, электролиний (или возобновляемых источников энергии), трубопровода, которые являются необходимыми компонентами, воздействие которых должно оцениваться в комплексе, как совместное. Предложенный раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» должен быть полностью отклонен; должны быть рассмотрены альтернативные варианты размещения гостиницы, при этом ни один из них не должен попасть в поле зрения с традиционных обзорных точек в урочище Бозжыра, а коммуникации не должны повлиять на значимые местообитания редких и ценных видов животных. Перед началом разработки рабочего проекта по альтернативным вариантам, должна быть обсуждена с участием общественности и утверждена перспективная стратегия (схема) развития туристической инфраструктуры в области, на основе которой и должно идти выделение участков для инвесторов».

Напомним, 7 ноября стало известно, что у горы Бозжыра появилась специальная техника. Гора, расположенная в 300 км от Актау, входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». Появление спецтехники вызвало возмущение среди казахстанцев. Позже в пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что проект «Бозжыра сафари отель» в Мангистауской области вынесут на общественные слушания лишь после готовности, а на видео, которое распространяется в сети, согласно утверждению облакимата, «идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на два дня».

При этом, пресс-служба акимата использует формулировки, из которых можно сделать вывод, что строительство отеля – вопрос решенный.

«Объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», — заявили в пресс-службе акима Мангистауской области.

8 ноября в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что проект отеля должен пройти экологическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что под отель готовятся выделить 80 га.

17 ноября общественники Мангистауской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму региона Серикбаю Трумову из-за планов построить «Бозжыра сафари отель» на плато Устюрт. В тот же день пресс-секретарь Акорды Берик Уали сообщил, что «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект».

18 ноября пресс-секретарь Акорды Берик Уали заявил, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева по урочищу Бозжыра на плато Устюрт в Мангистауской области не означает отмены проекта отеля.

1 февраля стало известно, что строительство туристического объекта начато в 4 км от скал в урочище Босжыра.