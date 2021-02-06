Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 7 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Кокшетау 7 февраля ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от 0+2 до -11-13», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«7 февраля в Актюбинской области ожидается снег. Местами туман, днем местами низовая метель. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от +3-2 до -12-17. В Актобе 7 февраля снег. Ветер западный, юго-западный порывы 16 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -1+1 до -14-16», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«Днем 7 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«7 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«7 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«7 февраля в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.