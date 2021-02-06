Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Подъемы уровней воды на реках ожидаются в трех областях Казахстана с 6 по 8 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склоновых стоков, ослабление ледовых явлений», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, также ожидаются подъемы уровней воды на реках.