Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, это связано с прохождением атмосферных фронтов. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдатся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. На юго-востоке РК погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Гололед. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5, днем -1+1.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +9+11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6, днем +19+21.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Атырауской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, днем порывы 17-22 метров в секунду. Днем и ночью -2+3.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. Днем и ночью 0-5 (на востоке -8).

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. Днем и ночью -2+3.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11 (на юге +15), ночью -3+2.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +1+6, ночью -2+3 (на севере -5).

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +11+16 (на севере -3), ночью -1+4.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока и на отдельных реках запада республики ожидаются колебания уровней воды, ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.