Караганда. 6 февраля. КазТАГ — Карантинные меры усилены в Карагандинской области, сообщает корреспондент агентства.

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Залытин Ю.Л. рассмотрев материалы по заболеваемости СОVID-19 в Республике Казахстан, в том числе в Карагандинской области, постановил усилить ограничительные мероприятия регионе.

Ниже представлен полный текст постановления Залытина.

«Руководителям объектов общественного питания (за исключением питания на объектах образования) усилить меры санитарной безопасности, с установлением заполняемости не более 50%, но не более 50 посадочных мест и соблюдения 4 кв. м на одного посетителя, без проведения коллективных и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни — с 07.00 до 24.00 (доставка и вынос еды — без ограничения по времени). Обеспечить деятельность фудкортов исключительно на вынос и доставку еды (без организации обеденного зала, расстановки столов), с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно- дезинфекционного режима согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению»;

2) подпункт 5 пункта 5 приложения 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«объекты общественного питания в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, а также объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых сетях, крытых продовольственных и непродовольственных рынках (в отдельных помещениях) при условии заполняемости не более 50%, соблюдения 4 кв. м на одного посетителя, без проведения коллективных мероприятий, с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни — с 07.00 до 24.00, а также фудкорты, работающие исключительно на вынос и доставку еды (без организации обеденного зала, расстановки столов), с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложениям 4 и 5 к Постановлению. Работа объектов общественного питания на доставку и вынос еды — без ограничения по времени»;

3) пункт 51 приложения 1 Постановления изложить в следующей редакции «кинотеатры с заполняемостью не более 20%, но не более 30 человеку;

4) пункт 52 приложения 1 Постановления изложить в следующей редакции: «объекты культуры (театры, библиотеки, музеи) при заполняемости не более 20%, но не более 30 человек и проведением репетиций с участием не более 30 человек»;

5) пункт 7 приложения 6 Постановления изложить в следующей редакции: «персоналу в течение рабочего дня использовать маски/респираторы с условием их своевременной смены. Техническому персоналу (уборщицам) проводить дезинфекционные мероприятия строго с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска»;

6) абзац 6 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 7 Постановления изложить в следующей редакции: «техническому персоналу (уборщицам) проводить дезинфекционные мероприятия с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска»;

7) абзац 5 пункта «Требования к руководителям автовокзалов и автостанций» приложения 13 Постановления изложить в следующей редакции «обеспечить средствами для дистанционного измерения температуры на входах в автостанции и автовокзалы»;

8) абзац 21 главы Ш приложения 16 Постановления изложить в следующей редакции: «обеспечить весь персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) или многоразовых защитных масок (с последующей стиркой и термической обработкой перед следующим применением)»;

9) абзац 3 пункта «Меры предосторожности для работников» приложения 17 исключить.

10) абзац 10 пункта «Меры предосторожности для работников» приложения 17 Постановления изложить в следующей редакции: «обеспечить весь персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) или многоразовых защитных масок (с последующей стиркой и термической обработкой перед следующим применением»;

11) абзац 6 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 18 Постановления изложить в следующей редакции: «использовать маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их смены каждые 3 часа всеми сотрудниками торгового объекта. Техническому персоналу (уборщицам) проводить дезинфекционные мероприятия с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска»;

12) абзац 4 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 19 Постановления изложить в следующей редакции: «использовать маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их смены каждые 3 часа всеми сотрудниками торгового объекта. Техническому персоналу (уборщицам) проводить дезинфекционные мероприятия с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска»;

13) абзац 3 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 20 Постановления изложить в следующей редакции: «использовать маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их смены каждые 3 часа всеми сотрудниками торгового объекта. Техническому персоналу (уборщицам) проводить дезинфекционные мероприятия с использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска»;

14) приложение 23 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

15) приложение 25 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

16) абзац 5 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 27 Постановления изложить в следующей редакции: «использование масок/респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены не реже 1 раза в 3 часа»;

17) пункт 2 Приложения 28 Постановления изложить в следующей редакции: «Обслуживающий и технический персонал допускается к работе только в масках»;

18) подпункт 3 в следующей редакции: «весь персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) или многоразовых защитных масок (с последующей стиркой и термической обработкой перед следующим применением)»;

19) абзац 4 пункта «Организация рабочего процесса» приложения 30 Постановления изложить в следующей редакции: «использование работниками масок/респираторов в течение рабочего дня с «условием их своевременной смены»;

20) подпункт 3 пункта 1 приложения 38 Постановления не включить.

1) абзац 2 подпункта 8 пункта 1 приложения 38 Постановления изложить в следующей редакции: «при установлении у больного признаков ОРВИ (пневмонии) с положительным: результатом тестирования на СОVID-19, транспортировка в инфекционный стационар осуществляется бригадой скорой медицинской помощи по СОVID-19»;

22) приложение 37 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;