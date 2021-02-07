Актау. 7 февраля. КазТАГ – Эскиз гостиничного комплекса в урочище Бозжыра представлен казахстанцам, сообщает «Лада».

«Если не произойдет никаких конкретных движений по созданию объектов на Бозжыре, то этот массовый туризм без ресурсов будет наносить еще больший вред. Помните озеро Кобейтуз в Акмолинской области, которое так пострадало из-за дикого и массового неконтролируемого и неорганизованного туризма. Государству пришлось ограничить посещение этой местности. Это элементарно из-за отсутствия ухода и контроля. А почему Боровое не страдает? Там же тоже природа, да потому что они имеют возможность контроля и организованности. Поэтому мы должны найти оптимальное решение, которое будет служить и Бозжыре, и защищать ее. А то так и будем каждый год с активистами и волонтерами собирать мусор за массовым и диким туризмом, который все хуже и хуже будет влиять на Бозжыру», — поделился представитель инвестора проекта строительства гостиничного комплекса Ринат Меркамал на своей странице в Instagram.

Напомним, 7 ноября стало известно, что у горы Бозжыра появилась специальная техника. Гора, расположенная в 300 км от Актау, входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». Появление спецтехники вызвало возмущение среди казахстанцев. Позже в пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что проект «Бозжыра сафари отель» в Мангистауской области вынесут на общественные слушания лишь после готовности, а на видео, которое распространяется в сети, согласно утверждению облакимата, «идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на два дня».

При этом, пресс-служба акимата использует формулировки, из которых можно сделать вывод, что строительство отеля – вопрос решенный.

«Объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», — заявили в пресс-службе акима Мангистауской области.

8 ноября в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что проект отеля должен пройти экологическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что под отель готовятся выделить 80 га.

17 ноября общественники Мангистауской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму региона Серикбаю Трумову из-за планов построить «Бозжыра сафари отель» на плато Устюрт. В тот же день пресс-секретарь Акорды Берик Уали сообщил, что «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект».

18 ноября пресс-секретарь Акорды Берик Уали заявил, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева по урочищу Бозжыра на плато Устюрт в Мангистауской области не означает отмены проекта отеля.