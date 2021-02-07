Изменен порядок пересечения границы Казахстана в период карантина

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Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Изменен порядок пересечения границы Казахстана в период карантина, сообщает пограничная служба комитета национальной безопасности РК.

Ниже представлен новый порядок пересечения государственной границы Казахстана.

  1. До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничить пересечение Государственной границы Республики Казахстан иностранцами и лицами без гражданства, за исключением:

1) персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

2) членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел Республики Казахстан;

3) сотрудников международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

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4) этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети);

5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

6) сотрудников казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса и членов их семей (супруг, супруга, родители и дети);

7) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей — при наличии заверенного именного списка работников;

8) граждан Российской Федерации, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Республики Казахстан территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей, а также граждан Российской Федерации, командируемых в указанные воинские формирования, подразделения и предприятия промышленности – при наличии командировочных удостоверений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями Российской Федерации;

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9) граждан Российской Федерации и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети), следующих на территорию комплекса «Байконур» и города Байконыр — при обязательном предъявлении документа/документов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на комплексе «Байконур», а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр;

10) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи иностранных государств, при подтверждении статуса;

11) лиц без гражданства, документированных Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

12) имеющих письменные приглашения от научных организаций в области здравоохранения Республики Казахстан (согласно списку, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Казахстан), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

13) документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства, по обращению дипломатических представительств и консульских учреждений своих государств, при условии их вывоза по согласованию и содействии дипломатических представительств и консульских учреждений этих государств;

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14) следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

15) следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

16) имеющих виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) — но не более одного раза в 30 суток;

17) являющихся членами семей граждан Республики Казахстан — при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей — но не более одного раза в 30 суток;

18) проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

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19) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы;

20) сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;

21) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов, в том числе транзитом через территорию Республики Казахстан, при наличии водительских удостоверений соответствующей категории и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность — при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцов документов, утвержденных министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

22) разыскиваемых и осужденных из числа иностранцев и лиц без гражданства, передаваемых (выдаваемых) в порядке экстрадиции, а также осуществляющих их прием-передачу сотрудников конвойных служб — на основании решения генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Республики Казахстан;

23) экипажей морских судов, следующих в Республику Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

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24) медицинского персонала, направляющегося в Казахстан для оказания медицинской помощи по приглашению государственных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также в рамках гуманитарной помощи зарубежных государств или международных организаций.

  1. Разрешить пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан периодичностью не более одного раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на следующих граждан Республики Казахстан:

1) персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

2) членов официальных делегаций Республики Казахстан, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию Правительства Республики Казахстан;

3) сотрудников международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств — при подтверждении статуса сотрудника и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

4) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан при подтверждении статуса;

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5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

6) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей — при наличии заверенного именного списка работников;

7) выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:

— заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

— письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

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8) следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

9) следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

10) проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Республики Казахстан за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — при наличии приглашений заграничного учебного заведения. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

11) выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности при предоставлении трудового договора, контракта, разрешения на работу или иных подтверждающих документов на осуществление трудовой деятельности с принимающей организации или их копий, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях;

12) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы.

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13) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов, и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность — при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцов документов, утверждённых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

14) разыскиваемых и осужденных граждан Республики Казахстан, принимаемых в порядке экстрадиции, а также осуществляющих их прием-передачу сотрудников конвойных служб — на основании решения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

15) членов экипажей морских судов, – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

16) выезжающих из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;

  1. Разрешить выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение — при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан.
  2. Разрешить заинтересованным государственным органам осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома «Байконур» и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов — при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан.
  3. Разрешить Министерству иностранных дел Республики Казахстан по согласованию (в том числе в рабочем порядке) с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан при официальном обращении дипломатических служб иностранных государств определять возможность транзитного следования через Республику Казахстан.
  4. Разрешить Министерствам иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, по согласованию (в том числе в рабочем порядке) с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при официальном обращении дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, определять возможность въезда / выезда на / с территории Республики Казахстан персонала зарубежных дипломатических и консульских представительств и членов их семей, а также лиц, приглашаемых зарубежными дипломатическими и консульскими представительствами.
  5. Разрешить безвизовый 24-хчасовой въезд-выезд водителям – гражданам Китайской Народной Республики, осуществляющим международные грузовые перевозки, до транспортно-логистических центров, расположенных на территории пунктов пропуска на казахстанской стороне.
  6. Запретить перевозку пассажиров в морских портах Актау и Курык, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение государственной границы, а также иностранцев и лиц без гражданства для выезда в страну их гражданской принадлежности. Перевалку грузов через морские порты осуществлять строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Выход экипажа с судов запрещен.

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