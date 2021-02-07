Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Изменен порядок пересечения границы Казахстана в период карантина, сообщает пограничная служба комитета национальной безопасности РК.

Ниже представлен новый порядок пересечения государственной границы Казахстана.

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничить пересечение Государственной границы Республики Казахстан иностранцами и лицами без гражданства, за исключением:

1) персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

2) членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел Республики Казахстан;

3) сотрудников международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

4) этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети);

5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

6) сотрудников казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса и членов их семей (супруг, супруга, родители и дети);

7) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей — при наличии заверенного именного списка работников;

8) граждан Российской Федерации, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Республики Казахстан территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей, а также граждан Российской Федерации, командируемых в указанные воинские формирования, подразделения и предприятия промышленности – при наличии командировочных удостоверений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями Российской Федерации;

9) граждан Российской Федерации и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети), следующих на территорию комплекса «Байконур» и города Байконыр — при обязательном предъявлении документа/документов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на комплексе «Байконур», а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр;

10) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи иностранных государств, при подтверждении статуса;

11) лиц без гражданства, документированных Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

12) имеющих письменные приглашения от научных организаций в области здравоохранения Республики Казахстан (согласно списку, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Казахстан), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

13) документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства, по обращению дипломатических представительств и консульских учреждений своих государств, при условии их вывоза по согласованию и содействии дипломатических представительств и консульских учреждений этих государств;

14) следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

15) следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

16) имеющих виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) — но не более одного раза в 30 суток;

17) являющихся членами семей граждан Республики Казахстан — при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей — но не более одного раза в 30 суток;

18) проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

19) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы;

20) сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;

21) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов, в том числе транзитом через территорию Республики Казахстан, при наличии водительских удостоверений соответствующей категории и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность — при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцов документов, утвержденных министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

22) разыскиваемых и осужденных из числа иностранцев и лиц без гражданства, передаваемых (выдаваемых) в порядке экстрадиции, а также осуществляющих их прием-передачу сотрудников конвойных служб — на основании решения генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Республики Казахстан;

23) экипажей морских судов, следующих в Республику Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

24) медицинского персонала, направляющегося в Казахстан для оказания медицинской помощи по приглашению государственных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также в рамках гуманитарной помощи зарубежных государств или международных организаций.

Разрешить пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан периодичностью не более одного раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на следующих граждан Республики Казахстан:

1) персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

2) членов официальных делегаций Республики Казахстан, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию Правительства Республики Казахстан;

3) сотрудников международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств — при подтверждении статуса сотрудника и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

4) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан при подтверждении статуса;

5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

6) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей — при наличии заверенного именного списка работников;

7) выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:

— заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;

— письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

8) следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

9) следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

10) проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Республики Казахстан за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) — при наличии приглашений заграничного учебного заведения. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

11) выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности при предоставлении трудового договора, контракта, разрешения на работу или иных подтверждающих документов на осуществление трудовой деятельности с принимающей организации или их копий, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях;

12) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы.

13) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов, и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность — при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцов документов, утверждённых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

14) разыскиваемых и осужденных граждан Республики Казахстан, принимаемых в порядке экстрадиции, а также осуществляющих их прием-передачу сотрудников конвойных служб — на основании решения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

15) членов экипажей морских судов, – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

16) выезжающих из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;