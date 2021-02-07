Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – В восьми регионах Казахстана из-за непогоды закрыты автодороги, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«По данным АО «НК «Ка­завтожол» и ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения в восьми регионах: Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях», — рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали в воскресенье.

Также министерство призывает в зимний период перед выездом на автомобильные дороги соблюдать следующие правила.

«Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо: внимательно изучить прогноз погоды; уточнить какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно пос­мотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen». При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов», — пишет пресс-служба.