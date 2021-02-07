Стоимость «инфекционки» BI Group завышена в 3,6 раза – Сулейманов

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – Стоимость инфекционной больницы в Алматы, построенной инвестиционно-строительным холдингом Казахстана BI Group, завышена в 3,6 раза, утверждает адвокат по экономическим спорам Жангельды Сулейманов.

«BI Group не хочет представлять нам отчет Deloitte по фактической стоимости ковидбольницы в Алматы. И даже не хочет показать нам страницу договора с Deloitte, чтобы мы увидели какую услугу он оказал BI. Тогда сами и попробуем разобраться из открытых источников. BI сообщил, что Deloitte подтвердил стоимость на сумму на общую сумму Т4 363 409 тыс. без учета НДС. Итого с НДС – Т4 887 018 0000. Запомним это число. Айдын Рахимбаев в прошлом году сказал, что стоимость одно койко-места обошлась в $64 тыс. Всего мест 200. Итого 200*64000*на курс доллара 430 и получаем Т5,504 млрд. Эта сумма отличается от делойтовской на 600 млн. Вчера Айдын сказал, что стоимость строительства одно квадратного метра Т940 тыс. На сайте президента написано, что площадь больницы 7 000 кв. м. Я верю президенту. И тогда общая стоимость 7000*940 000 равно 6,580 млрд. Это больше делойтовской суммы на 1,7 млрд. Все эти данные от BI. Три разные суммы. BI молчит, но мы умеем гуглить», — пишет Сулейманов на своей странице в Facebbok.

По его словам, Рахимбаев написал, что соотношение стоимости самой стройки к общей сумме с коммуникациями и медоборудованием 35% к 65%.

«Хорошо, тогда выходит, что из 940 тыс. за метр, стоимость самой стройки составляет Т329 тыс. за метр. Запомним это число. На российских сайтах строительство офисов из сэндвич-панелей (а именно такое построил BI) предлагают от 14 тыс. рублей за квадрат. Для честности пусть будет не 14 тыс., а в два раза больше 28 тыс! С учетом отделки и прочего. И кстати россияне строят за 15 дней, так что BI построил в обычные сроки. Итак, 28 тыс. рублей за квадрат, с чистовой отделкой! Учитывая объем площади больниц, скинем 5% — выходит 25 200 рублей. Учитывая, что BI якобы отработал без прибыли, скинем, например, еще 20% — получается 19 800 рублей. А если сэндвич были б/у, то скинем еще 20%, то получаем 15 840 рублей или Т89 179! BI групп заявило о Т329 тыс. за квадрат. И вот по моим данным выходит, что стоимость завышена в 3,6 раза!» — пишет Сулейманов.

Он отмечает, что госаудит выявил такое же соотношение – «из 5,5 млрд украли 3,9, то есть на стройку ушло 1,6 млрд, в 3,5 раза меньше чем украли. Значит госудит прав, в отличие от Deloitte».

«Со мной бесполезно спорить BI и Deloitte, потому что я одновременно умею хорошо думать и считать! И у меня огромный опыт в математике, финансах, аудите, планировании, финансовых моделях, бухгалтерии, юриспруденции, строительстве и вообще почти везде! BI давай нам отчет Deloitte! Или верни 3,9 млрд в бюджет!» — резюмировал автор.