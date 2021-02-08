Активы от $5 млрд и опыт от 10 лет должен иметь страховщик-нерезидент Казахстана

Aлматы. 8 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане активы страховой организации-нерезидента должны быть не ниже $5 млрд, опыт работы – не менее 10 лет, заявляет агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«Сумма совокупных активов страховой организации-нерезидента Казахстана должна быть не ниже эквивалентной $5 млрд, опыт работы – не менее 10 лет во всех отраслях и классах страхования», — говорится в сообщении, распространенном агентством в понедельник.

Согласно информации, иностранный филиал, по закону, определяющему порядок допуска и деятельности на казахстанском рынке иностранных страховщиков, со 2 января 2021 года должен сформировать резервные активы и разместить их на текущем счете в банке второго уровня Казахстана с высоким уровнем надежности.

Для начала работы в Казахстане иностранная финорганизация должна получить разрешение на открытие филиала и соответствующую лицензию агентства, участвовать в системе обязательного гарантирования страховых выплат.

«Выплаты по заключенным филиалами договорам будут гарантироваться за счет средств АО «Фонд гарантирования страховых выплат», что в случае закрытия филиала позволит бесперебойно выплачивать по страховым договорам и обеспечить преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля», — поясняется в информации.

Филиал страховой организации-нерезидента может работать в общем страховании, страховании жизни, перестраховании.

Минимальный размер активов пруденциального регулирования филиалов страховых организаций-нерезидентов предусматривает его установление от 1,5 млн МРП до 10,5 млн МРП в зависимости от отрасли страхования. Средства размещаются на текущих счетах в банках второго уровня Казахстана, имеющих глобальный кредитный рейтинг не ниже «ВВ+».

Также при проведении проверки деятельности филиала страховой организации-нерезидента АРРФР вправе получать информацию у иностранного органа финнадзора и требовать проведения аудита.

Страховая организация-нерезидент может прекратить деятельность добровольно при разрешении иностранного органа финнадзора или принудительно в связи с лишением лицензии. Но в этом случае выплаты по действующим договорам клиентов гарантированы.

«Основаниями для прекращения деятельности могут быть нарушения филиалом законодательства РК, лишение лицензии или ликвидация организации-нерезидента», — отмечено в информации.

За 2020 год собственный капитал казахстанских страховых организаций, по оценке АРРФР, увеличился на 20% до Т665 млрд. Рынок характеризуется достаточно высоким уровнем устойчивости и платежеспособности.