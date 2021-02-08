Один из «лидеров» протестных акций 2019 года – акын Ринат Заитов возглавил гостеатр

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Казахстанский акын Ринат Заитов стал директором коммунального государственного казенного предприятия «Театр традиционного искусства «Алатау» – информацию подтвердил сам айтыскер.

«Сегодня меня назначили театр традиционного искусства «Алатау». Я воздержусь от лживых оправданий. Тем не менее, я должен объясниться, так как, где бы я ни был, на первом месте для меня Создатель и мой народ. Очевидно, что никто никому ничего не докажет, без того, чтобы показать, на что он способен. Поэтому, представленную возможность я воспринимаю как испытание. Какова польза в поэте, если он говорит со всеми тремя жузами (игра слов, «с тремя сотнями» – КазТАГ), а сам не способен организовать две сотни человек? Наверное, вы согласитесь с этими словами», — написал Заитов в понедельник на своей странице в социальной сети.

По его словам, самое его большое желание в жизни – «это лишь служить в одном из уголков родины казахскому искусству», о чем, как заявил акын, он «говорил не раз».

«Сегодня прошел первый день, когда мое желание исполнилось. Поздравления излишни. Буду бесконечно благодарен за пожелания удачи. Большое спасибо управлению культуры Алматы за проявленное доверие», — добавил Заитов.

Напомним, летом 2019 года в ходе президентских выборов в Казахстане Заитов позиционировался как один из стихийных «лидеров» протестных акций граждан, выступивших против нарушений в ходе избирательного процесса. Акын был даже в числе задержанных, однако позже его отпустили, а сам айтыскер в специальном видеообращении, снятом, предположительно, в стенах полиции, заявил, что не просился в «лидеры».