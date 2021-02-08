Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на казахстанско-китайской границе, сообщают сейсмологи Казахстана.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 февраля в 19.25 Алматинского времени (08 февраля 2021г. в 13 час 25 мин 29 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 306 км на восток от города Алматы на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,6. Магнитуда MPV 4,1», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно приложенной карте, эпицентр располагался на госгранице в Алматинской области на глубине 15 км.