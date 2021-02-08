Цены производителей промпродукции в Казахстане в январе повысились на 5,1%

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Цены производителей промышленной продукции в Казахстане за январь2021 года повысились на 5,1%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

Согласно статданным, в горнодобывающей отрасли за прошедший месяц отмечено увеличение цен на нефть на 11,2%, уголь – на 1,2%, их уменьшение – на металлические руды – на 0,9%.

В обрабатывающей – цены стали выше на медь на 8,3%, свинец – на 6,2%, алюминий – на 5,5%, цинк – на 1,6%, ферросплавы – на 0,8%, благородные металлы – на 0,5%. Из нефтепродуктов мазут подорожал на 2,6%, пропан и бутан сжиженные подешевели на 1%, топливо дизельное – на 0,3%.

Из продуктов питания у производителей цены на сахар выросли на 3,6%, масло растительное – на 2,6%, чай – на 1,6%, молочные продукты – на 1,2%, макаронные изделия – на 1,1%, муку пшеничную и крупы – по 0,6%, мясо птицы и хлеб – по 0,4%.

В электроснабжении и водоснабжении повысились цены на услуги по снабжению паром и водой горячей – на 1,4%, электроэнергию, включая услуги по ее распределению – на 1,3%, услуги по распределению воды – на 0,4%,на услуги по распределению газа снизились на 0,6%.