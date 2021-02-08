Нур-Султан вновь оказался в «красной» зоне по коронавирусу, ВКО перешла в «зеленую» зону

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Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Нур-Султан вновь оказался в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), а Восточно-Казахстанская область перешла в «зеленую» зону, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в понедельник матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, помимо Нур-Султана находятся Павлодарская и Акмолинская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Западно-Казахстанская, Костанайская, Атырауская и Северо-Казахстанская области.

Все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер. В «зеленую» зону из «желтой» за сутки переместилась ВКО.

Казахстан сам тоже находится в «зеленой» зоне.

 

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