Коронавирус выявили у прилетевших без ПЦР-справок в Казахстан из ОАЭ и Германии

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Коронавирусную инфекцию выявили у прилетевших без ПЦР-справок в Казахстан из ОАЭ и Германии, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в РК.

«По результатам ПЦР-анализа, из 484 граждан РК, прилетевших без справок в РК 6 февраля 2021 года, у двоих пассажиров выявлена КВИ. Из них один пассажир прибыл рейсом Дубай-Алматы, второй – рейсом Франкфурт-Нур-Султан», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

7 февраля 2021 года на территорию Казахстана прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Таджикистана.

«Из 2 474 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1712 человек, без справок прибыло 762 гражданина РК. В том числе: в аэропорт Нур-Султана – девять рейсов, 1086 пассажиров, со справками – 727, без справок – 359; в аэропорт Алматы – семь рейсов, 1248 пассажиров, со справками – 920, без справок – 328; в аэропорт Усть-Каменогорска – один рейс, все 12 пассажиров со справками; в аэропорт Уральска – один рейс, 128 пассажиров, со справками – 53, без справок – 75. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», — добавили в МВК.