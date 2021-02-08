«Нас ждут великие дела». «Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила». «Клептократическое общество Казахстана». «Нужна ли нам «фатимизация» казахских женщин и «мухамедизация» казахских мужчин?»

Сетевой Казахстан 8 февраля 2021г.

TIME . KZ . «Нас ждут великие дела» — Под председательством президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА прошло первое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия независимости Казахстана — При проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну, необходимо иметь точное видение и четкие подходы. Следует особо учесть, что все регионы будут работать в тесной связи с центром, будут ориентироваться на вас. 30-летие независимости — это не просто очередная дата. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения, — сказал президент.

«Откуда деньжата?» — Казахстанцы стали больше переводить деньги на заграничные счета. За 11 месяцев прошлого года переводы в зарубежные банки увеличились на 19 процентов. Законны ли эти операции, сейчас выясняет комитет госдоходов (КГД) Минфина.

«Меньше градус — лучше статус» — Реализация стратегии снижения вреда здоровью населения поможет ежегодно экономить 38,71 млрд бюджетных тенге. Именно такие средства выделяет государство на лечение неинфекционных заболеваний, которые можно было бы предотвратить. А между тем они становятся причиной 84 процентов летальных исходов в стране.

EXPRESS — K . KZ . «Пандемия, блокчейн и искусственный интеллект. О чем говорили на форуме Digital Almaty» — В Евразийском экономическом союзе надо создать межгосударственную образовательную инициативу для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта, заявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, открывая ежегодный Международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Казахстан, председательствуя в ЕАЭС, видит своим приоритетом тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными между странами союза, подчеркнул глава государства.

QMONITOR . KZ . «Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила» — 7 февраля исполнилось ровно год со дня погромов и убийств в Кордайском районе. Та трагедия стала беспрецедентной для современного Казахстана – такого всплеска враждебности на этнической почве наша страна не видела за все тридцать лет независимости. Казалось, что случившееся заставит граждан серьезно задуматься, а людей во власти – кардинально перестроить свою политику в сфере межнациональных отношений. Однако особых изменений так и не произошло. Почему? Об этом мы беседуем с историком и этнополитологом Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

«Ожидаемая трагедия. Почему национальная политика в РК потерпела крах?» — Случившееся в Кордайском районе — далеко не первый и, возможно, не последний межэтнический конфликт в Казахстане. Как бы страшно ни звучали выводы экспертов, но, по сути, мы живем на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент, в любой точке страны и по любому поводу. Если, конечно, государство срочно и кардинально не изменит национальную политику, а общество не поймет, что раскол по этническому признаку – это прямой путь к катастрофе. Какие меры — законодательные, организационные, идеологические или какие-то еще – нужно предпринять, чтобы избежать негативного сценария? Об этом мы писали год назад, но тема все еще актуальна.

«Что заставляет кандасов становиться оралманами – зов крови или нужда?» — Нужно ли стимулировать процесс репатриации казахов на историческую родину, оказывать ему дополнительную и более активную государственную поддержку? Этот вопрос довольно часто дискутируется в нашем обществе, а мнения звучат самые разные, порой прямо противоположные. И зачастую эмоциональный подход берет верх над рациональным.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Дунгане Кордая учат казахский — как изменилась их жизнь через год после беспорядков» — Сейчас, когда прошел год с тех страшных событий, жители Кордайского района – сел Масанчи, Сортобе, Каракемер и Аухатты — сами рассказали, что изменилось, и как налаживается их жизнь после мига, в который, казалось, все рухнуло.

365 INFO . KZ . «Коррупционный зуд в пандемию проявился особенно остро» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ на основании происходящего представил своеобразный портрет усредненного чиновника сегодняшнего дня — Коррупционный зуд при выделении любых денег был, есть и будет. Нет сил и средств, способных оторвать чиновника от какой-либо кормушки. Кроме того, мы все привыкли, что СЭС занимается поборами. Ну, так сложилось. Никто не помнит, чтобы она выполняла свои прямые обязанности. Она всегда штрафовала не заплативших и обходила стороной тех, кто заплатил. В принципе, имея право проверять малый и средний бизнес сферы общепита, СЭС всегда входила в число самых коррумпированных структур.

PLATON . ASIA . Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Клептократическое общество Казахстана» — Напомню, что клептократией называется власть, управляемая мошенниками, использующими своими государственные должности для личных интересов, в том числе за счет расхищения государственных средств. В клептократии коррупция пронизывает все этажи государственного аппарата и общества – наверху этой пирамиды находятся главные получатели выгод от коррупции. Причем в нашей клептократии главную роль регулятора отношений играют полукриминальные, «пацанские» понятия, когда воровать у государства «ради семьи» – «не западло». Тем самым наш государственный аппарат, по своей сущности, мало отличается от организованной преступности.

SPIK . KZ . ««Парад серых спин» или все-таки бойцы невидимого фронта?» — К обновленному составу мажилиса у казахстанцев весьма неоднозначное отношение. Многие из новоиспеченных депутатов сразу же подверглись обструкции: мол, очередной «парад серых спин», не более того. Несомненно, есть среди них и такие и, надо признать, немало. Но даже среди этих «50 оттенков серого» можно обнаружить своего рода «звезд», которым предстояло зажечься и светить. Но что-то явно пошло не так…

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Немного об акимах» — Уже достаточно привычно стало читать ежедневно в новостях о назначении нового акима того или иного акима района или заместителя акима области. Такие сводки идут регулярно; иногда чаще, иногда реже. И вот возникает вопрос: а почему они вообще так часто стали меняться?

EXCLUSIVE . KZ . «Трайбализм — мощнейший фактор объединения казахов» — Родоплеменной принцип, присутствующий в подсознании любого казаха, должен только укреплять нашу самобытность, а не разделять и ослаблять нас, — считает академик Булат КУМЕКОВ.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Нужна ли нам «фатимизация» казахских женщин и «мухамедизация» казахских мужчин?» — Одна из сложных проблем современной казахской ментальности — имена и фамилии, с которыми в прошлом произошли серьезные метаморфозы, и ныне в их содержании как в зеркале отражается историческое беспамятство. Государство в лице Министерства культуры и спорта РК понимает культуру только как развитие театров оперы и балета, и не желает сдвинуть с мертвой точки дело возрождения настоящего национального костюма (женской тюбетейки, нормальных чапанов), равно как и наведения элементарного порядка в сфере имянаречения и правописания фамилий.

IA — CENTR . RU . «Кто и почему в Казахстане двигает повестку «против вакцинации»» — В Казахстане началась вакцинация от COVID-19. Пока в РФ снижается заболеваемость, а в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обещают до лета уже вакцинировать всех желающих россиян, в Казахстане ряд медиа продолжают выступать с критикой вакцины.

KURSIV . KZ . «Куда Казахстан экспортировал бензин в 2020 году» — В прошлом году республика увеличила экспорт бензина почти в три раза, до 493,6 тыс. т (180,7 тыс. т в 2019 году). Это были первые значительные поставки светлых нефтепродуктов после завершения модернизации казахстанских перерабатывающих заводов в 2018 году. Но росту экспорта в 2020 году в первую очередь способствовало снижение спроса на внутреннем рынке из-за карантинных ограничений на фоне COVID-19, а не увеличение объемов нефтепереработки.

AZATTYQ . ORG . ««Маржи нет», «бизнесом занимаюсь по-другому». Как Кайрат Боранбаев корреспонденту Азаттыка звонил» — Казахстанский бизнесмен Кайрат БОРАНБАЕВ, родственник бывшего президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, лично позвонил корреспонденту Азаттыка, чтобы отвергнуть получение коммерческой выгоды от контрактов на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую будет изготавливать контролируемый предпринимателем Карагандинский фармацевтический комплекс. Он пытался убедить, что родство с самой влиятельной семьей в стране не влияет на его бизнес.

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