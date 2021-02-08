Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Морозы ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием холодного антициклона из районов Скандинавии, с которым ожидается понижение температуры воздуха до -23-30, на востоке страны до -28-33», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 9-11 февраля.

На западные регионы, как ожидается, будет оказывать влияние очередной циклон с районов Атлантики.

«Пройдут осадки (дождь, снег), гололед, туман, а также повышение температуры воздуха», — уточнили синоптики.