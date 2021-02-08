Минторговли Казахстана раскритиковало текущую ситуацию в ЕАЭС

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Доля взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) составляет менее 15% от общей торговли стран-участниц, заявила вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанна Кушукова.

«На сегодня в ЕАЭС один из самых низких показателей взаимной торговли среди других подобных международных объединений. На долю взаимной торговли государств-членов ЕАЭС приходится менее 15% от общей торговли ЕАЭС. К примеру, в ЕС на взаимную торговлю приходится 62,5%, в НАФТА – 49,3%, АСЕАН (+6) – 45,4%», — сказала Кушукова на коллегии МТИ в понедельник.

По ее словам, государства-члены ЕАЭС конкурируют, а не партнерствуют. Торговле внутри ЕАЭС мешают барьеры: экспорт казахстанских товаров, в первую очередь, ориентирован на российский рынок, но оживление вызывает введение ограничительных мер со стороны партнеров.

«На сегодня из 63 доказанных барьеров устранено 54, из которых 25 российских. К примеру, за прошедший год устранено восемь чувствительных для казахстанского бизнеса барьеров. Их суммарная стоимость оценивается в $100 млн», — сказала Кушукова.

По инициативе МТИ внедрен новый сертификат подтверждения происхождения товаров – «сертификат серийной продукции» на скоропортящуюся продукцию, который позволит экспортерам использовать один сертификат в течение шести месяцев, что облегчит административные и финансовые издержки. Продолжается работа по устранению еще восьми барьеров, что позволит снизить финансовые издержки бизнеса на $1,5 млн и нарастить экспорт на $18 млн.

«С 1 июля вступают в силу поправки в закон о торговой деятельности, и правительство сможет вводить ответные меры в случае выявления барьеров на рынках стран-партнеров», — отметила вице-министр.

Во-вторых, неполноценно, по данным Кушуковой, исполнение принятых обязательств. Реализация основных положений договора о ЕАЭС отстает от запланированных сроков. Отдельные положения не реализуются. Вступление в силу некоторых соглашений, например, о судоходстве, затягивается. Национальный режим в сфере госзакупок реализуется неполностью. Отдельные партнеры по ЕАЭС устанавливают дополнительные требования – региональную сертификацию, не признают банковские гарантии и ЭЦП, заявленный отмен контроля на внутренних границах государств-членов ЕАЭС фактически смещен вглубь территории. Так, в РФ ветеринарный и санитарный контроль ведутся на границе, а мобильные группы федеральной таможенной службы ведут таможенный контроль. Практически не функционирует интегрированная информационная система ЕАЭС: из 89 общих процессов запущено 19.

Также, между странами в ЕАЭС – низкий уровень кооперации. Доля торговли кооперационными товарами составила 30% – $5,9 млрд от взаимной торговли. На долю казахстанских товаров приходятся только 11% – $1,4млрд.