Самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу при выполнении санитарного рейса в ВКО

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Усть-Каменогорск. 8 февраля. КазТАГ – Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу при выполнении санитарного рейса в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«8 февраля вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс АКЗ1222 Усть-Каменогорск-Зайсан. Пилот доложил о потере двигателем мощности. Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 км южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились три человека экипажа и два медработника», — сообщили в МИИР в понедельник.

В ведомстве уточнили, что на место выехали представители управления по расследованию авиапроисшествий МИИР.

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