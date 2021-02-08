Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«9 февраля в Акмолинской области местами сохраняются метель, ветер юго-западный 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 9 февраля ночью и утром ожидается низовая метель. Сохраняется ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В Актюбинской области во вторник ночью местами ожидается низовая метель, ветер западный, северо-западный, местами 18 метров в секунду.

«9 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед, 9-11 февраля местами туман. В Кызылордае 9-11 февраля ожидается туман», — сказано в сообщении.

В Алматинской области во вторник местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, местами порывы 18-23 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения – 85-90%.

«9 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Караганде 9 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Костанайской области во вторник местами ожидается низовая метель. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду.

«9 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 9 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.