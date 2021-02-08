Осадки ожидаются в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане облачно, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -4-6, ночью -10-12.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью 0+2.

В Шымкенте облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +3+5.

 

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