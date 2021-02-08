Почти Т2 млрд готовятся потратить в 2021 году власти Алматы на госинформполитику через ТВ

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Почти Т2 млрд готовятся потратить в 2021 году власти Алматы на проведение государственной информационной политики через телевидение, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – коммунальное государственное учреждение «Управление общественного развития города Алматы»; наименование – услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации; дополнительная характеристика – услуги по проведению государственной информационной политики через телевещание; плановая сумма – Т1 954 941 965», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 19 февраля в 19.30.

«Трансляция в эфире (дополнительное сопровождение в интернете, социальных сетях и видеохостингах) аудиовизуальной продукции на государственном и русском языках, разъясняющей государственную политику, проводимую первым президентом РК – Елбасы, президентом РК, парламентом РК, правительством РК, акиматом и маслихатом Алматы, а также освещение и информационное сопровождение хода реализации послания главы государства народу Казахстана, стратегии «Казахстан-2050», программы «Рухани жаңғыру», стратегии развития города «Алматы-2050», а также иных государственных, отраслевых и городских программ», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

Согласно техспеке, услуга должна быть оказана до 25 декабря 2021 года.