Токаев поручил обеспечить качественный отбор во вновь создаваемые адмсуды

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественный отбор во вновь создаваемые административные суды, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя высшего судебного совета Талгата Донакова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о состоянии судейского корпуса страны, а также об итогах деятельности высшего судебного совета за 2020 год и планах на предстоящий период. Глава государства был проинформирован о ходе реализации его поручений, которые были даны в послании народу Казахстана и на республиканском съезде судей», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенту было доложено о внедрении современных HR и цифровых технологий, которые применяются в работе высшего судебного совета для улучшения качества отбора судей.

«В завершение встречи глава государства поручил Талгату Донакову продолжить внедрение новых технологий в работу совета, а также провести качественный отбор судейских кадров во вновь создаваемые административные суды», — добавили в Акорде.