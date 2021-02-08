Что несет новая волна приватизации 08.02.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 128 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о новой порции распродажи государственных активов Похожие материалы: Токаеву показали планы развития Казахстана, госуправления, приватизации, реформ и переписи Новая экономическая политика так и не появилась «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?» Адвокат о планах властей РК взимать деньги с юристов и дивидендах НИТ: Люди – новая нефть Тенге «роняет» ситуация вокруг Навального?