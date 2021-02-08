Правительство хочет продать 35% госпакета акций КазГЮУ

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство продает 35% государственного пакета акций АО «Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева» на условии внесения Т45 млн инвестиций за два года, сообщает министерство финансов Казахстана.

«Осуществить прямую адресную продажу госпакета акций АО «Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева» – 35% от общего количества размещенных простых акций университета стратегическому инвестору ТОО «Павлодар Білім»», — говорится в опубликованном на сайте минфина проекте постановления.

Согласно информации, стратегический инвестор обязан внести Т45 млн инвестиций до 31 декабря 2022 года.

Также, стратегический инвестор обязан обеспечить в среднем не менее 300 выпускников в год с 2021 по 2025 годы и не менее двух третей от штата работников – граждан РК со своевременной выплатой зарплаты, погасить кредиторскую задолженность, по состоянию на 31 декабря 2020 года, по соцналогу – Т7,1 млн, соцотчислениям – Т21,1 млн, отчислениям на ОСМС – Т1,5 млн.

Перепродажа, залог, передача в управление пакета акций АО «Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева» возможны с письменного согласия продавца до конца 2030 года.